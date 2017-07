Löw-Team wieder Nummer eins in der Welt

06.07.2017 Berlin. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist wieder die Nummer eins in der Welt. Nach dem Gewinn des Confed Cups in Russland wird das Team von Bundestrainer Joachim Löw erstmals seit genau zwei Jahren wieder an der Spitze der aktuellen FIFA-Weltrangliste geführt. Die junge Garde um Kapitän Julian Draxler verweist mit 1609 Punkten auch dank des 1:0-Sieges im Finale gegen Chile die bisher führenden Brasilianer auf Rang zwei und überholte auch Argentinien. Chile rutschte in der Liste des Weltverbandes von Platz vier auf sieben ab.