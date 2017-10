Kurz vor Halloween - der weltgrößte Kürbis in New York

23.10.2017 New York. Im botanischen Garten von New York wird pünktlich zum Gruselfest Halloween der größte Kürbis der Welt ausgestellt. Mit einem Gewicht von rund 1070 Kilogramm sei das massive Gemüse auch der größte jemals gewogene Kürbis in Nordamerika, teilte der New York Botanical Garden mit. Gezüchtet hatte ihn Joel Holland in der Nähe von Seattle im Staat Washington. Am Wochenende strömten bei sommerlichen Temperaturen Hunderte Besucher in den Garten im Stadtteil Bronx. Kinder und Erwachsene kletterten auf den Kürbis. Viele waren eine Woche vor Halloween in Kostümen unterwegs.