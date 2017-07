Kurz mit 98,7 Prozent zum neuen ÖVP-Chef gewählt

01.07.2017 Linz. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz ist neuer Chef der Österreichischen Volkspartei (ÖVP). Der 30-jährige wurde auf dem ÖVP-Bundesparteitag in Linz mit 98,7 Prozent gewählt. Er erhielt am Samstag 464 von 472 Stimmen. Kurz tritt die Nachfolge von Reinhold Mitterlehner an, der im Mai wegen Querelen in Partei und Regierung zurückgetreten war. Mitterlehner hatte bei seiner letzten Wahl 99,1 Prozent der Stimmen bekommen. Die Delegierten segneten auch neue Statuten ab, die Kurz eine große Machtfülle gewähren.