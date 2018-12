Das EU-Afrika-Forum tagt in Wien.

18.12.2018 Die EU hat seine Rolle als wichtigster Handelspartner Afrikas verloren. Österreichs Bundeskanzler Kurz möchte das ändern.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat mehr europäische Investitionen in Afrika gefordert. "Wir dürfen den afrikanischen Kontinent nicht den Chinesen überlassen", sagte Kurz beim EU-Afrika-Forum in Wien, an dem afrikanische und europäische Spitzenpolitiker sowie Unternehmer teilnehmen.

Angesichts des starken Bevölkerungswachstums bestehe der Bedarf nach einem starken Wirtschaftswachstum. China hat nach UN-Angaben die EU als wichtigster Handelspartner Afrikas inzwischen überholt. (dpa)