Kurden-Präsident Barsani: Keine neue Amtszeit

29.10.2017 Erbil. Der irakische Kurden-Präsident Massud Barsani wird sich nach dem Rückschlag im Kampf um einen unabhängigen Kurdenstaat nach eigenen Angaben von seinem Posten zurückziehen. Er habe unter keinen Bedingungen akzeptiert, sein Mandat zu verlängern, sagte er in einer TV-Ansprache. Barsani hatte sich mit dem Abhalten eines Unabhängigkeitsreferendums der irakischen Kurden verkalkuliert. Zwar stimmte eine überwältigende Mehrheit für eine Abspaltung der Kurdengebiete vom Irak. Die Zentralregierung in Bagdad griff in der Folge aber mit harter Hand gegen Erbil durch.