Kubicki: Müssen raus aus den Schützengräben

19.10.2017 Berlin. FDP und Grüne müssen aus Sicht von FDP-Vize Wolfgang Kubicki zum Start der Jamaika-Gespräche erst einmal eine gute Atmosphäre schaffen. "Jetzt geht es nur mal darum, die Stimmung etwas aufzuhellen, denn gerade zwischen Grünen und uns war es ja in der Vergangenheit nicht besonders herzlich", sagte Kubicki vor einem Treffen der Parteien in Berlin. Es gehe aber nicht darum, die Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern festzustellen, ob sich für die Zukunft "was Vernünftiges ergebe", sagte der FDP-Politiker. Das werde dieses Gespräch zeigen.