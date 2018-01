Kritik nach Silvester-Angriffen auf Polizei und Feuerwehr

02.01.2018 Berlin. Mehrere Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht haben die Politik auf den Plan gerufen. Justizminister Heiko Maas schrieb auf Twitter: "Angriffe auf Rettungskräfte sind völlig inakzeptabel." Allein die Berliner Feuerwehr hatte von 8 Angriffen auf Einsatzkräfte und 57 Angriffen auf Einsatzfahrzeuge gesprochen. In einem Fall sei die Besatzung eines Rettungswagens von mehreren Männern mit Schusswaffen bedroht worden. In Leipzig bewarfen Dutzende Polizisten mit Böllern, Flaschen und Steinen. In Nordrhein-Westfalen wurden 25 Polizisten verletzt.