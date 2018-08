Kremlkritiker Nawalny in Moskau festgenommen

25.08.2018 Moskau. Der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny ist vor seinem Haus in Moskau festgenommen worden. Das teilte seine Sprecherin auf Twitter mit. Der Grund der Festnahme sei bislang nicht bekannt, hieß es. Nawalny ist ein scharfer Kritiker von Staatschef Wladimir Putin. Anlässlich der angekündigten umstrittenen Rentenreform hat der Oppositionelle zu landesweiten Protesten für den 9. September aufgerufen. An dem Tag sollen in der russischen Hauptstadt und in zahlreichen weiteren Gebieten Regionalwahlen stattfinden.