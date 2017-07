Kreml: Erstes Treffen von Putin und Trump am Freitag bei G20

04.07.2017 Moskau. Ein halbes Jahr nach dem Machtwechsel in Washington wollen sich US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin zum ersten Mal persönlich treffen - an diesem Freitag beim G20-Gipfel in Hamburg. Das kündigte ein Kremlberater an. Putins Sprecher Dmitri Peskow bestätigte, geplant sei ein vollwertiges, separates Gespräch. Putin und Trump werden am 7. und 8. Juli in der Hansestadt erwartet. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sind wegen zahlreicher Streitthemen so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr.