Kreise: Schmidt hat bei Glyphosat-Entscheidung eigenständig gehandelt

27.11.2017 Berlin. Bundesagrarminister Christian Schmidt hat aus eigener Initiative über die weitere Zulassung des Unkrautgiftes Glyphosat in der EU entschieden. Es habe sich um eine Entscheidung des Ressortministers gehandelt, weil dieser nach seiner Einschätzung so mehr für die Biovielfalt herausgeholt habe, als wenn die EU-Kommission die Verlängerung ohne die entsprechende Klausel beschlossen hätte. Das verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. Ob Kanzlerin Angela Merkel über die Entscheidung Schmidts informiert war, blieb zunächst offen. Die SPD lehnt eine weitere Zulassung ab.