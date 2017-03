Kreise: Koalition einigt sich in vielen Streitpunkten

30.03.2017 Berlin. Die schwarz-rote Koalition hat sich trotz des Wahlkampfes bei einer Reihe von Streitthemen geeinigt. Unter anderem habe man sich endgültig auf ein Verbot von Kinderehen und eine bessere Bekämpfung von Sozialbetrug durch Asylbewerber verständigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am frühen Morgen in Berlin. In wesentliche Punkten gab es allerdings keine Einigung, darunter bei der Begrenzung von Managergehältern. Die Runde im Kanzleramt hatte sechseinhalb Stunden zusammengesessen.