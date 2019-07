Kramp-Karrenbauer schließt Hormus-Einsatz nicht aus

25.07.2019 Geltow. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer schließt eine Beteiligung der Bundeswehr an einer europäischen Schutzmission für Handelsschiffe in der Straße von Hormus nicht grundsätzlich aus. Sie sagte bei einem Besuch des Einsatzführungskommandos in Geltow aber, dass es bisher weder eine Anfrage noch ein konkretes Bild von der Gestaltung eines solchen Einsatzes gebe. Großbritannien hat eine europäische Militärmission in der Straße von Hormus angeregt, nachdem ein britischer Tanker in der strategisch wichtigen Meerenge vom Iran festgesetzt wurde.