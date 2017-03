Kramp-Karrenbauer bei Stimmabgabe: "Es passt alles"

26.03.2017 Püttlingen. Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich bei ihrer Stimmabgabe für die Landtagswahl betont locker gezeigt. "Das Wetter ist schön, alles passt", sagte sie in Püttlingen. SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger nahm Bezug auf den Auftaktsieg von Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in der Formel 1. "Die ersten Roten haben schon gewonnen an diesem Sonntag", sagte Rehlinger, die in Nunkirchen ihre Stimme abgab. Rund 800 000 Menschen sind im Saarland heute aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.