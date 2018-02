Kosovo will EU-Mission Mitte des Jahres beenden

10.02.2018 Pristina. Das seit zehn Jahren unabhängige Kosovo will die EU-Rechtsstaatsmission EULEX Ende Juni beenden. Ab Anfang Juli würden Richter und Staatsanwälte der Mission keine neuen Fälle mehr übernehmen, kündigte der Kosovo-Justizminister Abelard Tahiri laut Medienberichten an. EULEX ist die größte Auslandsmission Brüssels und will seit 2008 beim Aufbau demokratischer Strukturen im Kosovo helfen. Obwohl der Kampf gegen Korruption eines der Hauptziele ist, wurde EULEX selbst wiederholt von Korruptionsaffären erschüttert.