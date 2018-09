18.09.2018 Pjöngjang. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zu ihrem dritten Gipfeltreffen auf dem Flughafen in Pjöngjang begrüßt. Das zeigten Live-Berichte aus der nordkoreanischen Hauptstadt. Moon war zuvor mit dem Flugzeug aus Seoul in Pjöngjang gelandet.