Kopfhörer explodieren auf Flug: Australierin leicht verletzt

15.03.2017 Sydney. Auf dem Heimflug aus China sind einer Australierin die Kopfhörer explodiert und in Flammen aufgegangen. Die Frau kam mit leicht versengten Haaren, Rauchspuren am Hals und im Gesicht sowie Brandblasen an der rechten Hand davon. Nach Angaben der australischen Flugsicherheitsbehörde ATSB war die Australierin an Bord einer Maschine von Peking nach Melbourne und hörte über die eigenen Kopfhörer Musik. Etwa zwei Stunden nach dem Start gab es einen Knall. Die Passagierin warf die batterie-betriebenen Kopfhörer sofort auf den Boden. Dort wurde der Mini-Brand mit einem Glas Wasser gelöscht.