Konstanz: Todesopfer in Disco womöglich Türsteher

30.07.2017 Konstanz. Der bei den Schüssen in einer Diskothek getötete Mensch könnte nach Erkenntnissen der Ermittler zum Sicherheitsdienst gehört haben. Das werde aktuell noch geprüft, sagte ein Polizeisprecher vor einer für 17.00 Uhr angekündigten Pressekonferenz in Konstanz. Demnach wäre kein Gast der Disco gestorben. Es gab insgesamt vier Verletzte, darunter ein Polizist, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer, ein 34 Jahre alter Mann, starb nach einem Schusswechsel mit der Polizei. Warum der Mann in der Disco um sich geschossen hatte, ist noch unklar.