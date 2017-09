Kommunikationsexperte rät CSU zu neuem Konzept

28.09.2017 München. Die CSU braucht aus Expertensicht sowohl für die Koalitionsverhandlungen als auch für die Landtagswahl in Bayern 2018 ein überzeugendes Konzept. Alles, was bisher in der Öffentlichkeit genannt und diskutiert worden sei, sei zu dürftig. Das sagte der Medienwissenschaftler Martin Löffelholz von der Technischen Universität Ilmenau. Es brauche deutlich mehr, um etwa zur AfD abgewanderte Wähler zu überzeugen und zurückzuholen. Bisher argumentiere die CSU mit Allgemeinplätzen.