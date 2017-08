Kommandeur der 7. US-Flotte nach Unfallserie vor Ablösung

23.08.2017 Washington. Nach einer Serie von Unfällen von US-Kriegsschiffen im Pazifik mit mehreren Toten steht der Kommandeur der betroffenen 7. US-Flotte vor der Ablösung. Wie der Sender CNN und der "Wall Street Journal" berichteten, soll Vizeadmiral Joseph Aucoin noch heute seines Postens enthoben werden. Damit werde ihm zwar keine direkte Schuld an den Havarien gegeben, doch entspreche die Entlassung der Tradition der Marine, wenn das Vertrauen in die Befehlshaber verloren gehe. Erst am Montag war der Zerstörer "USS John S. McCain" vor der Küste Malaysias mit einem Tanker kollidiert.