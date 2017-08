Kohlschreiber bei US Open mit Chancen - Petkovic, Lisicki raus

31.08.2017 New York. Andrea Petkovic und Sabine Lisicki verabschieden sich von den US Open, Philipp Kohlschreiber darf sich glänzende Aussichten auf die dritte Runde ausrechnen. Der Davis-Cup-Profi löste seine Erstrunden-Pflichtaufgabe mit dem 6:1, 6:4, 6:4 gegen den amerikanischen Qualifikanten Tim Smyczek souverän. Die einstige Top-Ten-Spielerin Petkovic und Ex- Wimbledon-Finalistin Lisicki sind dagegen raus. Die geröteten Augen von Petkovic sprachen nach dem 4:6, 6:3, 1:6 gegen die Amerikanerin Jennifer Brady Bände. Auch Lisicki verlor: 7:6, 7:4, 3:6, 0:6 hieß es gegen die Chinesin Shuai Zhang.