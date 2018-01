Koalitionsverhandlungen starten - SPD diskutiert über Schulz

25.01.2018 Berlin. Vier Monate nach der Bundestagswahl nehmen Union und SPD morgen Verhandlungen über eine neue große Koalition auf. Zunächst kommen um 9.00 Uhr die Vorsitzenden Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz in der Berliner CDU-Zentrale zusammen - dann soll eine Runde von 15 Spitzenvertretern der drei Parteien tagen. Das erfuhr die dpa aus Parteikreisen. SPD-Vize Manuela Schwesig sprach sich am Rande eines Vorbereitungstreffens ihrer Partei für zügige Verhandlungen aus, sagte aber auch: "Wir müssen uns auch die notwendige Zeit nehmen, damit am Ende Gutes dabei heraus kommt."