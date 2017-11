Knapp 750 000 Tickets für Fußball-WM verkauft

28.11.2017 Berlin. Drei Tage vor der Gruppenauslosung haben bereits knapp 750 000 Fußball-Fans Tickets für die WM 2018 in Russland. Der Weltverband FIFA gab bekannt: Die meisten Bestellungen für Eintrittskarten kamen aus dem Gastgeberland. Knapp die Hälfte sind aus anderen Nationen. Neben Russland interessieren sich vor allem Fußballfans aus den USA, Brasilien, Deutschland, China, Mexiko, Israel, Argentinien, Australien und England für Tickets. Die Auslosung der Gruppen findet am Freitag in Moskau statt.