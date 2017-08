08.08.2017 Konstanz. Ein Kleinflugzeug ist vor Konstanz in den Bodensee gestürzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, sank die vermutlich einmotorige Maschine etwa 200 Meter nordöstlich der Insel Mainau in dem dort rund 60 Meter tiefen Wasser. Die Rettungsmaßnahmen liefen bereits, sagte der Sprecher. Weitere Details - etwa wie viele Insassen in dem Flugzeug waren und was mit ihnen passierte - sind noch unklar.