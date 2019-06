Klöckner will Zuckerzusatz für Kindertees verbieten

30.06.2019 Berlin. Ernährungsministerin Julia Klöckner will den Zusatz von Zucker und Süßungsmitteln in Baby- und Kleinkindertees verbieten. "Unsere Kleinsten zu schützen, ist mir besonders wichtig", sagte sie der "Bild am Sonntag". Eine entsprechende Verordnung, die das ermögliche, habe sie jetzt vorgelegt. Der Entwurf für eine Änderung der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung solle am Montag in die Ressortabstimmung unter den Ministerien gehen. Die große Koalition arbeitet derzeit an einem Modell für eine klarere Nährwertkennzeichnung für Lebensmittel.