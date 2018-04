Kinderspielzeug sorgt für Großeinsatz in Nürnberg

04.04.2018 Nürnberg. Vermeintliches Baby-Geschrei im Müllcontainer: Ein Kinderspielzeug hat in Nürnberg einen nächtlichen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Bahn-Mitarbeiter hatten am Rangierbahnhof verdächtige Laute in einem Behälter gehört, in dem gepresster Abfall transportiert wird. Da Experten sich nicht sicher waren, ob nicht womöglich doch ein Kind darin ist, beschlossen die Einsatzkräfte, den Container zu leeren. Letztlich fanden sie ein Kinderspielzeug, das die verdächtigen Laute von sich gab.