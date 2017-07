Kinder von William und Kate wohl nicht mit nach Heidelberg

17.07.2017 Heidelberg. Beim Deutschland-Besuch der britischen Royals William und Kate muss Heidelberg wahrscheinlich auf den königlichen Nachwuchs verzichten. Die Kinder George und Charlotte reisen an diesem Donnerstag vermutlich nicht mit an den Neckar, sagte Heidelbergs Oberbürgermeister Würzner. William und Kate werden nur wenige Stunden in Heidelberg verbringen und noch am Donnerstag nach Berlin zurückreisen, wo das Paar bereits an diesem Mittwoch erwartet wird. Dritte Station ist am Freitag Hamburg.