Kinder vernachlässigt: 20 Monate auf Bewährung für Eltern

01.12.2017 Augsburg. Wegen starker Vernachlässigung ihrer fünf kleinen Kinder sind eine 30 Jahre alte Mutter und ein 37 Jahre alter Vater zu jeweils einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Eltern hatten sich monatelang nicht um die Kinder im Alter von einem bis neun Jahren gekümmert und diese nachts in deren Zimmern eingesperrt, die Kinder durften auch nicht auf die Toilette. In dem Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht hatten die Eltern alle Vorwürfe zugegeben. Heute leben die Kinder bei Pflegefamilien und in Heimen.