Kilometerlange Menschenkette zum Tag der Zerstörung Dresdens geplant

13.02.2018 Dresden. Mit einer kilometerlangen Menschenkette wollen viele Bürger Dresdens heute an den Jahrestag der Zerstörung ihrer Stadt durch alliierte Bomber im Zweiten Weltkrieg erinnern. Die Kette im Zentrum der sächsischen Landeshauptstadt soll als Zeichen der Versöhnung und Verständigung Menschen auf beiden Seiten des Elbufers miteinander verbinden. Dresden war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Bombern schwer zerstört worden. Bis zu 25 000 Menschen starben in Bombenhagel und einem daraus folgenden Feuersturm.