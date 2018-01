Kiew: Außenminister Gabriel reist in die Ukraine

02.01.2018 Kiew. Außenminister Sigmar Gabriel wird nach Angaben aus Kiew heute für einen zweitägigen Arbeitsbesuch in die Ukraine reisen. Mit seinem ukrainischen Kollegen Pawel Klimkin werde er die Frontlinie im umkämpften Donbass besuchen, teilte die Behörde mit. Schwerpunkt der Gespräche sollen die Vereinbarungen des Minsker Friedensabkommens sein. Seit 2014 kämpfen ukrainische Regierungstruppen in der Ostukraine gegen pro-russische Separatisten. Der mit deutscher Hilfe vermittelte Friedensplan für einen dauerhaften Waffenstillstand und Entmilitarisierung wurde bisher nur in Ansätzen umgesetzt.