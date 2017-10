Kiel verpasst Spitze - Kaiserslautern verliert, Fürth siegt

28.10.2017 Düsseldorf. Holstein Kiel hat die Rückkehr an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang erreichte bei Darmstadt 98 ein 1:1 und bleibt nach dem zwölften Spieltag sicher auf dem zweiten Platz. Im Kampf um den Klassenverbleib gerät der Tabellenletzte 1. FC Kaiserslautern immer mehr in Bedrängnis. Beim 1:3 bei Aufsteiger Jahn Regensburg kassierte der frühere deutsche Meister bereits die achte Saisonniederlage. Greuther Fürth konnte sich durch den 2:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen vorerst auf Rang 16 verbessern.