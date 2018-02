Kiel erneut ohne Sieg - Ingolstadt und Heidenheim gewinnen

03.02.2018 Düsseldorf. Holstein Kiel hat im Aufstiegskampf zur Fußball-Bundesliga weiter an Boden verloren. Nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Jahn Regensburg ist der Tabellendritte der 2. Liga seit acht Spielen in Serie ohne Sieg. Der FC Ingolstadt kletterte indes mit dem 3:0 gegen Greuther Fürth auf den vierten Platz und verkürzte den Rückstand zu Relegationsrang drei auf vier Punkte. Der 1. FC Heidenheim bestätigte seine aufsteigende Form mit dem 3:1 gegen den FC St. Pauli und überholte die Hamburger in der Tabelle.