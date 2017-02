Kerber verpasst Tennis-Finale von Dubai - Keine Chance auf Platz eins

24.02.2017 Dubai. Angelique Kerber hat den Final-Einzug in Dubai verpasst und damit keine Chance, in der kommenden Woche auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste zurückzukehren. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin verlor trotz einer Aufholjagd 3:6, 6:7 (3:7) gegen Jelina Switolina aus der Ukraine, der sie auch in den beiden vorangegangenen Duellen unterlegen gewesen war. Hätte Kerber das Turnier gewonnen, hätte sie die Amerikanerin Serena Williams erneut an der Spitze abgelöst.