Kerber im Halbfinale der Australian Open

24.01.2018 Melbourne. Angelique Kerber hat nach einem souveränen Sieg gegen Madison Keys das Halbfinale der Australian Open erreicht. In nur 51 Minuten deklassierte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel die letztjährige US-Open-Finalistin 6:1, 6:2. Damit steht Kerber zum fünften Mal im Halbfinale eines Grand Slams. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft die 30-Jährige am Donnerstag auf die Gewinnerin des Duells zwischen der Weltranglisten-Ersten Simona Halep aus Rumänien und der Tschechin Karolina Pliskova.