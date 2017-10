Kenia: Schüler tötet in Schule sechs Menschen

14.10.2017 Nairobi. Massaker in einer Schule in Kenia: Ein ehemaliger Schüler hat dort mit zwei Komplizen mindestens sechs Menschen getötet und viele weitere verletzt. Der junge Mann stürmte in der Nacht mit zwei Bewaffneten in die Schule nahe der Grenze zum Südsudan. Er wurde später festgenommen, die Mittäter entkamen. Das Trio soll den Schulleiter und einen Schüler einer anderen Volksgruppe gesucht haben, mit dem es vorher Streit gegeben hatte. Als die Eindringlinge die Gesuchten nicht fanden, schossen sie willkürlich um sich und töteten dabei fünf Jungen und einen Nachtwächter.