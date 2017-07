Keine Minderjährige unter festgenommenen IS-Kämpferinnen

18.07.2017 Mossul. Unter den in Mossul festgenommenen IS-Anhängerinnen sind nach irakischen Armeeangaben keine Minderjährigen. Alle Frauen seien älter als 30 Jahre, sagte ein Offizier. Bei ihnen handele es sich um Kämpferinnen, die andere ausgebildet und für die IS-Polizei gearbeitet hätten. Der Offizier widersprach damit Berichten, unter den IS-Anhängerinnen sei eventuell auch eine verschollene 16-Jährige aus Sachsen. Iraks Sicherheitskräfte hatten in der vergangenen Woche in Mossul 20 Dschihadistinnen festgenommen, darunter fünf Deutsche.