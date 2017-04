Keine Aufholjagd in Monaco - BVB verpasst Königsklassen-Halbfinale

19.04.2017 Monaco. Lehrstunde statt Aufholjagd - das Halbfinale der Champions League findet erstmals in diesem Jahrzehnt ohne deutsche Beteiligung statt. Einen Tag nach dem bitteren Aus für den FC Bayern bei Real Madrid nahm auch Borussia Dortmund Abschied aus dem Königswettbewerb des europäischen Fußballs. Das 1:3 im Viertelfinal-Rückspiel beim AS Monaco besiegelte den Knockout des Revierclubs. Wie schon bei dem vom Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus überschatteten Hinspiel nutzte Monaco die Fehler in der BVB-Abwehr gnadenlos aus.