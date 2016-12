Keine Anfechtung: Bundespräsidentenwahl in Österreich gültig

23.12.2016 Wien. Der dritte Anlauf ist gültig: Die Bundespräsidentenwahl in Österreich vom 4. Dezember ist nicht angefochten worden. Die Frist dafür lief laut Innenministerium in der Nacht aus. Damit kann der Grünen-nahe Alexander Van der Bellen am 26. Januar als nächstes Staatsoberhaupt vereidigt werden. Er hatte 53,79 Prozent der Stimmen bekommen und damit seinen Abstand zum FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer im Vergleich zur Wahl vom 22. Mai ausgebaut. Diese Wahl war wegen Problemen bei der Stimmauszählung annulliert, ein Ersatztermin wegen Problemen mit den Briefwahl-Kuverts verschoben worden.