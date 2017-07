Katars Kontrahenten beraten über weitere Schritte in Golf-Krise

05.07.2017 Doha. In der Krise am Golf wollen Katars Kontrahenten heute über die Reaktion des Emirats auf ihren Forderungskatalog beraten. Die Außenminister von Saudi-Arabien, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten treffen sich dazu in Kairo. Sollte ihnen Katars Antwort nicht ausreichen, könnten sie weitere Sanktionen beschließen. Die vier Länder hatten vor einem Monat alle diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Blockade verhängt. Sie verlangen unter anderem, dass Katar seinen TV-Kanal Al-Dschasira schließt und die Beziehungen zum Iran zurückfährt.