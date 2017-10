Katalanische Regierung nur zu Dialog mit Zentralregierung bereit

18.10.2017 Madrid. Im Streit mit der spanischen Zentralregierung will die katalanische Regierung nicht auf die Forderungen nach einem Bekenntnis zum gemeinsamen Staat eingehen und lediglich an ihrem Angebot zum Dialog festhalten. Das teilte der katalanische Regierungssprecher im Anschluss an eine Sitzung des Regionalkabinetts in Barcelona mit. An diesem Donnerstag läuft um 10.00 Uhr das Ultimatum des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy mit der Forderung nach einem Verzicht auf die Unabhängigkeitsbestrebungen ab.