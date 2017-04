Karfreitag in Jerusalem - Britin stirbt nach Attacke

14.04.2017 Jerusalem. Während der Feierlichkeiten zum Karfreitag in Jerusalem ist es trotz massiver Polizeipräsenz zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Ein Palästinenser aus Ost-Jerusalem griff eine Britin in der Nähe der Altstadt mit einem Messer an, wie die israelische Polizei mitteilte. Die Frau starb danach im Krankenhaus. Der Attentäter wurde festgenommen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Mann psychisch krank ist. In der Altstadt gedachten Tausende Pilger des Todes Jesus Christi am Kreuz. Sie gingen in Prozessionen der Kirchen über die Via Dolorosa.