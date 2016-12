Kardinal Woelki: Köln steht für Mitmenschlichkeit

31.12.2016 Köln. Kardinal Rainer Maria Woelki ist davon überzeugt, dass von Köln in dieser Silvesternacht eine friedliche Botschaft ausgeht. Die Lichtinstallation des Künstlers Philipp Geist am Dom zeige: "Köln ist eine Stadt, die für Mitmenschlichkeit und Geschwisterlichkeit steht", sagte Woelki am Samstag. Bei der Installation werden Worte auf den Boden projiziert, die vorher von Kölnern eingesandt worden waren - etwa "Ehrfurcht", "Güte" oder "zuhören". Nach den massiven sexuellen Übergriffen auf Frauen vor einem Jahr sollen jetzt zehn Mal mehr Polizisten in der Innenstadt für Sicherheit sorgen.