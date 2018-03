04.03.2018 Rom. Der Kapitän des italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz, Davide Astori, ist tot aufgefunden worden. Der 31 Jahre alte Nationalspieler starb in der Stadt Udine, wo Florenz heute antreten sollte, wie der AC Florenz mitteilte. Der Oberstaatsanwalt von Udine bestätigte am Nachmittag Medienberichte, dass Astori einen Herzstillstand erlitten hatte. Die Serie A sagte alle sieben Spiele am Sonntag ab.