Kampf gegen Überschwemmungen nach "Irma"

13.09.2017 Jacksonville. Während die Einwohner von Florida nach Rekordsturm "Irma" nach und nach in ihre Häuser zurückkehren, kämpfen einige Gebiete im Südosten der USA weiter mit Überflutungen. Die Großstadt Jacksonville im Nordosten Floridas steht weiter unter Wasser. Meteorologen warnten zudem vor einer Verschlimmerung der Lage - der in der Stadt mündende St. Johns-Fluss bringe viel Wasser. Die Zahl der Toten in den USA stieg in der Nacht zu Mittwoch auf 13, wie die "New York Times" berichtete.