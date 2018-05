Kaltluft zieht heran und bringt Gewitter an Vatertag

08.05.2018 Offenbach. Der Ausflug zum Vatertag droht in diesem Jahr vielerorts ins Wasser zu fallen. Teilweise ziehen sogar heftige Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bereits ab der Nacht auf Mittwoch muss im Süden und den östlichen Mittelgebirgen mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, am Mittwoch lokal auch mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Am Donnerstag scheint dann im Osten zunächst noch die Sonne, bevor dort weitere heftige Gewitter heranfegen. Im Westen ist der Himmel wolkig, es regnet und mit 15 bis 23 Grad wird es deutlich kühler, im Osten bis 28 Grad warm.