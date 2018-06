Kabinett will bayerischen "Asylplan" beschließen

05.06.2018 München. Gut vier Monate vor der Landtagswahl in Bayern verschärft die CSU-Staatsregierung ihren Kurs in der Asylpolitik. Am Dienstag will das Kabinett einen eigenen bayerischen "Asylplan" beschließen. Ein Kernpunkt: Bayern will die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber deutlich beschleunigen und dafür auch in Eigenregie Abschiebeflüge organisieren. Das Konzept sieht die Einrichtung sieben sogenannter Ankerzentren für Asylbewerber vor. Es soll auch keine Geldleistungen für Asylbewerber mehr geben, sondern nur noch Sachleistungen.