Künstler stellt aufblasbare Trump-Ratte in New York auf

15.08.2017 New York. Aus Protest gegen US-Präsident Donald Trump hat ein Künstler eine aufblasbare Ratte in New York aufgestellt. Die viereinhalb Meter hohe Figur mit blonder Tolle, dunklem Anzug und roter Krawatte ist als Karikatur Trumps gedacht, der am Abend in der Metropole erwartet wurde. Die "Trump Rat" tauchte zwei Straßenblocks vom Trump Tower entfernt auf, wo der Präsident erstmals seit seinem Amtsantritt im Januar und seinem Umzug nach Washington übernachten sollte. Die Ratte sei ein Zeichen für "Widerstand und Spott" gegen Trump, schreibt Künstler Jeffrey Beebe zu dem Werk.