Kölner Silvesternacht verfolgt Polizisten bis heute

30.12.2016 Berlin. Die Ereignisse der Kölner Silvesternacht belasten nach den Worten von Bundespolizei-Chef Dieter Romann die damals eingesetzten Polizisten immer noch. "Das nagt an den Beamten bis heute. Nicht helfen zu können, ist mit ihrem Berufsethos nicht zu vereinbaren", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In der vergangenen Silvesternacht hatten in der Kölner Innenstadt rund um den Hauptbahnhof chaotische Zustände geherrscht. Es kam massenhaft zu Straftaten und zu sexuellen Übergriffen auf Frauen. Die meisten der inzwischen ermittelten Beschuldigten kommen aus Algerien und Marokko.