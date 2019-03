Juventus Turin: Khedira erholt sich nach Herz-OP weiter gut

05.03.2019 Turin. Sami Khedira von Juventus Turin soll nach seiner Herz-Operation noch in diesem Monat wieder in das Training einsteigen. Kardiologische Tests hätten die positive Entwicklung bescheinigt, teilte der italienische Fußball-Rekordmeister mit. Der 77-malige deutsche Nationalspieler habe bereits mit einem persönlichen Trainingsprogramm begonnen und soll wie geplant einen Monat nach der Operation wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Der 31 Jahre alte Khedira war am 20. Februar nach Herzrhythmusstörungen operiert worden.