Juve und Khedira verpassen Titel - Lazio siegt im Supercup

13.08.2017 Rom. Weltmeister Sami Khedira hat mit dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin den ersten Titel der Saison verpasst. Juve unterlag in der Partie um den italienischen Supercup Lazio Rom mit 2:3. Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile brachte Pokalsieger Lazio gegen Meister Juve mit einem Doppelpack 2:0 in Führung. Der Argentinier Paulo Dybala glich mit Treffern in der 85. und 91. Minute aus. Doch Alessandro Murgia traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Erfolg für Lazio.