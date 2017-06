Justizminister Maas: Ehe für alle wird mit SPD kommen

24.06.2017 Berlin. Die SPD will nach den Worten von Bundesjustizminister Heiko Maas bei einem Wahlsieg ihre Gleichstellungspolitik für Homosexuelle fortsetzen. Die SPD werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem die Ehe für alle nicht verankert sei, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur vor dem SPD-Parteitag in Dortmund. Die Grünen halten der SPD vor, gemeinsam mit der Union Gesetzentwürfe der Opposition für die Ehe für alle im Rechtsausschuss des Bundestages zu blockieren - kürzlich zum 30. Mal. Die SPD würde bei einem Ja einen Koalitionsbruch mit CDU und CSU riskieren.